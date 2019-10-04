Öğrencilerden zafer meşalesinin yakıldığı topraklara ziyaret

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk Evi, Kocatepe Anıtı ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliğini ziyaret etti.

Turizm Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, profesyonel alan kılavuzu Serhat Tugan rehberliğinde ilk olarak Atatürk Evini ziyaret etti. Doç. Dr. Özcan Zorlu ve Arş. Görevlisi Ali Kabakulak’ın önderliğinde büyük taarruzun başladığı Atatürk Evine gelen öğrenciler Tugan'dan tarihi önem taşıyan değerler ile ilgili bilgiler edindi. Atatürk Evi ziyareti esnasında tarihi önem taşıyan değerlere hayran kalan öğrenciler Şuhut ilçesini çok sevdiklerini belirtti. Atatürk Evi ziyaretinin ardından Kocatepe Anıtı ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliğini ziyaret ederek Serhat Tugan'dan burada da bilgiler aldı. İlçenin tarihi değeri konusunda fikirler edinen öğrenciler, bol bol fotoğraf çekti.

AFYONKARAHİSAR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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