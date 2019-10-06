Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediye: 78 - Türk Telekom: 82

Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Türk Telekom, deplasmanda karşılaştığı Afyon Belediyespor'u 8278 mağlup etti.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Osman Sinan İşgüder xx, Mehmet Serdal Ünal xx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx
Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam x, Benjamin Crawford xx 7, Davis JR xxx 20, James Aldridge xx 5, Talib Zanna xxx 15, Çağan Aydın x, Erdin Gülaslan xx 9, Ali Ulaş Peker x, Burak Eşlik x 3, Gregor Hrovat xxx 18, Fırat Alemderoğlu x, Ali Tuncer x
Türk Telekom: Johnson xxx 14, Hunter xx 14, Metin Türen x 3, Moustaphal Fall xxx 16, Campbell JR xx 9, Mustafa Baygül xx 9, Polat Kaya x, Şafak Edge x 2, Ercan Bayrak x, Egemen Güven xx 4, Berkay Taşkıran x, Gregory Wltjer xxx 11
1. Periyot: 1528 (Türk Telekom lehine)
Devre: 3548 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 6160 (Afyon Belediye lehine)
AFYONKARAHİSAR
06 Ekim 2019 Pazar
- İMSAK 05:29
- GÜNEŞ 06:51
- ÖĞLE 12:51
- İKİNDİ 16:06
- AKŞAM 18:42
- YATSI 19:58