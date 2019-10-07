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Demiryolcu Çocukları Grubu bir araya geldi

İHA

Türkiye'nin birçok ilinden çok sayıda Demiryolcu Çocukları Grubu üyesi, Aydın'ın Selçuk ilçesi Çamlık Beldesindeki tren müzesinde buluştu.

Demiryolcu Çocukları Grubu bir araya geldi

Türkiye'nin birçok ilinden çok sayıda Demiryolcu Çocukları Grubu üyesi, Aydın'ın Selçuk ilçesi Çamlık Beldesindeki tren müzesinde buluştu.
Sosyal medyada oluşturdukları Demiryolcu Çocukları Grubundaki yaklaşık 200 kişi, Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesinde buluşarak yaklaşık 40 yıl önce babalarının ve eşlerinin görev yaptığı lokomotiflerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Grup kurucularından Serkan Basavul ve arkadaşlarının organize ettiği kahvaltılı tanışma toplantısına Afyonkarahisar, İzmir, Uşak, Zonguldak, Konya, Kayseri gibi illerden yaklaşık kadınlı erkekli 200 kişi katıldı. Bundan yaklaşık 40 yıl önce istasyon lojmanlarında trenlerin arasında büyüdüklerini anlatan katılımcılar birbirlerine hikayelerini anlattı. Anılarını tazeleyen grup üyeleri, zaman zaman duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Grup yöneticilerinden Serkan Basavul yaptığı açıklamada "Biz bu grubu babaları eşleri emekli olmuş, rahmetli olmuş Demiryolcu Çocukları Grupları tanışsın zaman zaman bir araya gelsin diye kurduk. Çünkü demiryolculuk bir sevdadır, fedakarlık isteyen bir meslektir. Anadolu'nun ücra istasyonlarında babaları görev yaparken bu arkadaşlar da o istasyonlarda aynı zorlukları yaşayarak büyüdüler, okul sorunları oldu. Zorlu kış şartlarında onlarda istasyon lojmanlarında yaşadılar. Her birinin hayat hikayesi farklı. Yılda birkaç defa toplanıyoruz bu şekilde, mutluyuz" dedi.
Grup kahvaltının ardından lokomotifleri gezerek fotoğraf çekti. Grup Atatürk vagonunun önünde aile fotoğrafı çekimi ile vedalaşıp ayrıldılar.

AFYONKARAHİSAR

07 Ekim 2019 Pazartesi

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