Bankadan para çekmek için evden ayrılan kadından haber alınamıyor 53 yaşındaki kadın 6 gündür aranıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, bankadan para çekmek evinden ayrılan Huriye Helvacı'dan 6 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, oğluyla birlikte memleketi Şuhut'un Anayurt köyüne gelen Huriye Helvacı (53), burada bir süre vakit geçirdi. Ardından Balçıkhisar köyüne giden Helvacı, burada bir gece konakladıktan sonra geçen çarşamba günü ilçe merkezindeki bir bankadan para çekmek için köyden ayrıldı. İlerleyen saatlerde annesinin geri dönmemesi üzerine şüphelenen Ali Helvacı, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Huriye Helvacı'nın bulunması için çalışma başlatan güvenlik güçleri, her yerde kayıp kadını arıyor. Durumu sosyal medyadan paylaşan Ali Helvacı, annesinin izine rastlayanların kendilerine haber vermeleri için ricada bulundu.

Güvenlik ekipleri, 6 gündür kayıp olan Huriye Helvacı'yı arama çalışmalarına devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

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