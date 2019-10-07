Kadını taşla öldürüp ormana atmışlar 6 gündür kayıp olan kadının cesedi tanınmaz halde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadını taşla öldürüp ormana atmışlar 6 gündür kayıp olan kadının cesedi tanınmaz halde bulundu

İHA

Afyonkarahisar'da dün temizlik görevlilerince mesire alanında bulunan cesedin, 6 gündür haber alınamayan 53 yaşındaki Huriye Helvacı'ya ait olduğu tespit edildi.

Kadını taşla öldürüp ormana atmışlar 6 gündür kayıp olan kadının cesedi tanınmaz halde bulundu

Afyonkarahisar’da dün temizlik görevlilerince mesire alanında bulunan cesedin, 6 gündür haber alınamayan 53 yaşındaki Huriye Helvacı’ya ait olduğu tespit edildi.
Olay, Afyonkarahisar’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oğluyla birlikte memleketi Şuhut'un Anayurt köyüne gelen Huriye Helvacı (53), burada bir süre vakit geçirdi. Ardından Balçıkhisar köyüne giden Helvacı, burada bir gece konakladıktan sonra geçen Çarşamba günü ilçe merkezindeki bir bankadan para çekmek için köyden ayrıldı. İlerleyen saatlerde annesinin geri dönmemesi üzerine şüphelenen oğlu Ali Helvacı, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Dün akşam saatlerinde Kanlıca Mahallesi Hıdırlık Mesire Alanı'nı temizleyen Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçisi, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Temizlik işçisinin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri bir kadın cesedi ile karşılaştı.
Cesedin kayıp Huriye Helvacı’ya ait olup olmadığının anlaşılması için otopsi yapıldı. Otopsi sonucu, tanınmaz halde bulunan cesedin Huriye Helvacı’ya ait olduğu tespit edildi. Kadının başına taş vurularak öldürüldüğü öğrenilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

AFYONKARAHİSAR

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:52
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:40
  • YATSI 19:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 kurşun yiyen gaziye paşadan ziyaret
YEREL HABERLER 5 kurşun yiyen gaziye paşadan ziyaret
Avrupa Akrobasi Şampiyonası’nın final heyecanı Afyonkarahisar’da yaşanacak
YEREL HABERLER Avrupa Akrobasi Şampiyonası’nın final heyecanı ...
Bankadan para çekmek için evden ayrılan kadından haber alınamıyor 53 yaşındaki kadın 6 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Bankadan para çekmek için evden ayrılan kadından ...
Demiryolcu Çocukları Grubu bir araya geldi
YEREL HABERLER Demiryolcu Çocukları Grubu bir araya geldi
Temizlik yaparken şoke eden manzarayla karşılaştı Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Temizlik yaparken şoke eden manzarayla ...
Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediye: 78 - Türk Telekom: 82
YEREL HABERLER Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediye: 78 - Türk ...
Afyonkarahisar’da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı Minibüs ile çarpışan otomobil bahçeye uçup alev aldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı Minibüs ...
Düğün magandalarına 151 bin lira ceza Jandarma ekipleri düğün magandalarını affetmedi
YEREL HABERLER Düğün magandalarına 151 bin lira ceza Jandarma ...
Afyonkarahisar’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
İmece usulü minare yıkımı
YEREL HABERLER İmece usulü minare yıkımı
Frig Karma Fotoğraf Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Frig Karma Fotoğraf Sergisi açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X