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Afyonkarahisar’da ‘Mimarlar Haftası’ kutlamaları

İHA

Afyonkarahisar’da ‘Mimarlar Haftası’ kutlamaları

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, kenti yaşanabilir kılacak en önemli konunun imar olduğunu ifade ederek; “Bundan sonra inşallah çok daha fazla birlik beraberlik içerisinde şehre yön verici projelere imza atarız” dedi.
Afyonkarahisar’da ‘Mimarlar Haftası’ yoğun katılımla kutlandı. Afyonkarahisar Belediyene bağlı Taş Medresede gerçekleştirilen kutlama etkinliklerine Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şerife Ebru Okuyucu, Mimarlar Odası Afyonkarahisar İl Temsilcisi Süleyman Bircan ve mimarlık bölümü öğrencileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kutlama, açılış konuşmalarıyla devam etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şerife Ebru Okuyucu ve Mimarlar Odası Afyonkarahisar İl Temsilcisi Süleyman Bircan konuşmalarını yaptı.
Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ise, şehrin tabi güzelliklerinin, kültürel güzelliklerinin son derece zengin olduğunu söyledi. İdarecilerinin yanlış bakış açılarının olabileceğini bu bakış açılarına yön verecek kitlenin ise mimarlar olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Öner, “Şehrimizi yaşanabilir kılacak en önemli konusu imardır. İmarı mamur edecek kişiler de tabi ki mimarlarımız ve mimar adayı arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla Afyon Belediyesi olarak bizlerin en fazla iş birliği kurmak zorunda olduğu kitle sizlersiniz. Bundan sonra inşallah çok daha fazla birlik beraberlik içerisinde şehre yön verici projelere bakış açısına imza atarız. Yine Afyon Belediyesi olarak bizim bakış açımız şehrimizin geleceğinde hepimizin imzası olsun şeklindedir. Yani bir alanda çalışma yapılacaksa bu işe en güzel bakanları en güzel bakanların da buradaki kitlenin olduğuna inanıyorum. Bu kitlenin de gönül gözüyle yüreğiyle bakıp ruhlara hitap etmesini yani şehre adeta bir ruh giydirmeyi hep beraber başarmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü bir şehir böyle yaşanılır bir hale gelir. Aksi halde ruhsuz bir şekilde kimseyi tutabilmemiz mümkün olmaz diye düşünüyorum” dedi.
Konuşmaların sonunda Mimarlar Odası Afyonkarahisar İl Temsilcisi Süleyman Bircan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner’e teşekkür belgesi takdim etti. Program serginin gezilmesiyle son buldu.

AFYONKARAHİSAR

08 Ekim 2019 Salı

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