Apartman yöneticilerine asansör eğitimi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Apartman yöneticilerine asansör eğitimi verildi

İHA

Afyonkarahisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından apartman yöneticilerine yönelik, asansör kullanımı ve denetimleri ile yönetmelikler hakkında bilgi verildi.

Apartman yöneticilerine asansör eğitimi verildi

Afyonkarahisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından apartman yöneticilerine yönelik, asansör kullanımı ve denetimleri ile yönetmelikler hakkında bilgi verildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda apartman yöneticisi katılırken, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde görevli Makine Mühendisi Nuri Gümüş ve AYK Teknik Muayene Genel Müdür Yardımcıları Yücel İşcanoğlu ile Tolga Dada tarafından bilgilendirme yapıldı.
Toplantı öncesi kısa bir değerlendirme yapan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, katılımlarından dolayı apartman yöneticilerine teşekkür ederek, asansör kullanım ve denetimlerinde yaşanan sorunları çözmek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Kontrol mekanizmaları ve apartman yöneticilerinin karşılıklı istişaresiyle sorunların çözüme ulaşabileceğini ifade eden Başkan Yardımcısı Öner, "Belediyemizin insana verdiği önem neticesinde, asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlıyoruz. Bu konuda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Makine Mühendisi Tuba Ciğerci'nin kontrolörlüğünde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ancak periyodik kontroller ve sonrasındaki bakım ve onarımlarla ilgili bazı sıkıntıların yaşandığı aşikar. İnşallah bu toplantı, yaşanan sorunların çözülmesine vesile olur" dedi.

AFYONKARAHİSAR

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:39
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar’da ‘Mimarlar Haftası’ kutlamaları
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ‘Mimarlar Haftası’ kutlamaları
Şuhut Belediyesinden din görevlilerine yemek
YEREL HABERLER Şuhut Belediyesinden din görevlilerine yemek
Trafik ekipleri üniversite bölgesinde uygulamarına devam ediyor
YEREL HABERLER Trafik ekipleri üniversite bölgesinde uygulamarına ...
5 kurşun yiyen gaziye paşadan ziyaret
YEREL HABERLER 5 kurşun yiyen gaziye paşadan ziyaret
Kadını taşla öldürüp ormana atmışlar 6 gündür kayıp olan kadının cesedi tanınmaz halde bulundu
YEREL HABERLER Kadını taşla öldürüp ormana atmışlar 6 gündür kayıp ...
Avrupa Akrobasi Şampiyonası’nın final heyecanı Afyonkarahisar’da yaşanacak
YEREL HABERLER Avrupa Akrobasi Şampiyonası’nın final heyecanı ...
Bankadan para çekmek için evden ayrılan kadından haber alınamıyor 53 yaşındaki kadın 6 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Bankadan para çekmek için evden ayrılan kadından ...
Demiryolcu Çocukları Grubu bir araya geldi
YEREL HABERLER Demiryolcu Çocukları Grubu bir araya geldi
Temizlik yaparken şoke eden manzarayla karşılaştı Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Temizlik yaparken şoke eden manzarayla ...
Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediye: 78 - Türk Telekom: 82
YEREL HABERLER Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediye: 78 - Türk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X