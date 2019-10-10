Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Beldesinde meydana geldi. Şuhut’ta birçok ayrı adresten çalınan motosikletler üzerine harekete geçen Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, takibe aldığı hırsızları tespit etti. Asayiş ekipleri tarafından birden fazla adrese yapılan operasyonlarda Hüseyin T., Mert K. ve Berke A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 motosiklet hırsızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine gönderildi.

Ayrıca Jandarma asayiş ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu çökertilen motosiklet hırsızlığı şebekelerinin Afyonkarahisar, Denizli ve Antalya’dan çaldıkları motosikletleri Ankara’da sattıkları belirtildi.

AFYONKARAHİSAR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:36

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.