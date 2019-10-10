Öğrenciler beslenmeye dikkat Öğrencilerin beslenmesine yönelik uzmanlar uyardı

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Diyetisyen Dr. Ecem Misci, okulla giden öğrencilerin beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini belirterek zihinsel gelişime katkı sağlayacak gıdaların tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Okulların eğitim ve öğretime başlamasının ardından öğrencilerin en çok dikkat etmesi gereken hususların başından gelen beslenme alışkanlığına ilişkin Diyetisyen Dr. Ecem Misci, uyarılarda bulundu. Çantaların zihinsel gelişime katkı sağlayan besinlerle dolu olması gerektiğine vurgu yapan Misci, “Uzun tatil döneminin ardından okulların açılmasıyla birlikte çocukların yemek alışkanlıklarında bazı değişimler yaşanıyor. Özellikle kahvaltı yapmaları önem arz ederken, beslenme çantalarını da zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacak gıdalarla doldurmaları gerekiyor. Okul çağındaki çocuklarda sağlıklı beslenme ile; bedensel, duygusal, sosyal gelişim ve okul başarısı olumlu yönde etkileniyor. Aynı zamanda yetişkinlik dönemine temel oluşturan doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması sağlanıyor. Peki bu dönemde çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığını edinmeleri için neler yapmak gerekiyor? Özellikle ailelere ne gibi görevler düşüyor? Öncelikle kahvaltı günün en önemli öğünü. Bununla birlikte erken uyanamama, okula geç kalma korkusu, yemek yeme isteği duymama, annebabanın zaman ayırmaması gibi çeşitli nedenlerden dolayı maalesef okul çocuklarının en fazla atladığı öğün olmaktadır. Kahvaltı yapmayan çocukların derslerdeki konsantrasyonlarının ve algılamalarının düşük, dikkat sürelerinin kısa olduğu, öğrenmede güçlük çektikleri, bazılarında da baş ağrısı, baş dönmesi gibi sorunların olduğu saptanmıştır. Okul çocuklarında tüm bu olumsuz durumları önlemek ve optimal büyümegelişme sağlamak için muhakkak her sabah dengeli bir kahvaltı yapılmalıdır” dedi.

"Kahvaltı protein ağırlıklı olmalı"

Özellikle kahvaltıda protein yönünden zengin gıdaların tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Misci, “Kahvaltı yapmak kadar kahvaltının içeriğinin de çok önemli. Kahvaltıda kan şekerini hızla yükselten ve sonra düşüren şekerli besinler yerine büyümek için gerekli olan proteinden zengin süt, yumurta, peynir tüketilmeli. Özellikle yumurta anne sütünden sonra bizim en sevdiğimiz protein kaynaklarından biridir. Yumurta asla sevmeyen çocuklar için de çözüm: lor peyniri. Lor peyniri de yumurta kadar kaliteli bir proteindir. Bağışıklığı güçlendiren vitamin ve mineralden zengin taze sebzemeyve; günlük enerji ihtiyacımızın çoğunluğunu sağlayan ekmek gibi besinler de tüketilmelidir. Mutlaka tam tahılı bir ekmek kullanmalıyız. Çocuklarda kepekli ekmek demir eksikliğine sebep olabileceği için önermiyoruz ama tam tahıllı bir B grubundan zengin bir ekmek kullanabiliriz. Gün içindeki performanslarını daha olumlu etkileyecektir. Aynı zamanda lif de içerir” diye konuştu.

Beslenme çantasında neler olmalı?

Beslenme çantalarında bulunması gerekenleri de sıralayan Diyetisyen Ecem Misci, “Beslenme çantasında taşınması kolay ve besleyici değeri yüksek besinler olmalıdır. Özellikle fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler ve kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi kuru meyveler hem çocuğun okul başarısını olumlu etkileyeceği hem de enerji vereceği için beslenme çantasında yer almalıdır. Çantasına yulaflı kurabiye, süt, uzun süre tokluk hissi veren leblebi, ayran veya taam tahıllı ekmekle yapılan peynirli bir sandviçi yanından meyveyle beraber çantasına koyduğumuz zaman çocuk, doygunluk hissine ulaşacağı ve enerjisi yükseleceği için kantindeki zararlı gıdalara hiç yönelmeyecektir” ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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