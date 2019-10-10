Afyonkarahisar daki asayi\u015f muhabirleri ve bas\u0131n mensuplar\u0131, \u0130l Jandarma Komutan\u0131 Jandarma Albay Hamza \u00c7\u00f6mez i ziyaret etti. T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri nin Suriye de, F\u0131rat \u0131n do\u011fusuna y\u00f6nelik, ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 n\u0131 sonuna kadar desteklediklerini belirten bas\u0131n mensuplar\u0131, T\u00fcm T\u00fcrkiye tek y\u00fcrek olduk, Mehmet\u00e7i\u011fimizin yan\u0131nday\u0131z mesaj\u0131n\u0131 verdi. Kahraman T\u00fcrk Ordusu\u2019nun Suriye\u2019nin kuzeyinde ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 tarihi operasyon nedeniyle \u0130l Jandarma Komutan\u0131 Jandarma Albay Hamza \u00c7\u00f6mez i ziyaret eden bas\u0131n mensuplar\u0131, Afyonkarahisarl\u0131lar ad\u0131na desteklerini ifade etti. Bas\u0131n mensuplar\u0131, T\u00fcrk Milleti nin kahraman ordumuza g\u00fcveni tamd\u0131r. Allah ordumuzun yar ve yard\u0131mc\u0131s\u0131 olsun. Dualar\u0131m\u0131z ordumuzun muzaffer olmas\u0131 i\u00e7in. Pen\u00e7e, F\u0131rat Kalkan\u0131 ve Zeytin Dal\u0131 harek\u00e2tlar\u0131 ile ba\u015flayan ve \u015fimdi hepsinden daha kapsaml\u0131 olan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 ile s\u0131n\u0131rlar\u0131m\u0131zda olu\u015fturulmak istenen ter\u00f6r yap\u0131lanmas\u0131na ve devletine T\u00fcrk Ordusu asla izin vermeyecektir. Kalbimiz, y\u00fcre\u011fimiz ve dualar\u0131m\u0131zla Mehmet\u00e7iklerimizin yan\u0131nday\u0131z a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.