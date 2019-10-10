Afyonkarahisar BİLSEM’den bilim fuarı

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri sosyal bilgiler, robotik kodlama, fizik, kimya ve matematik olmak üzere bir çok alanda hazırladıkları projeleri beğeniye sundu.

BİLSEM bahçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, şube müdürleri, BİLSEM Müdürü Hakan Gümüş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Müdür Yalçın açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte gezerek fuarın hayırlı olmasını diledi. Sosyal bilgiler, robotik kodlama, fizik, kimya ve matematik olmak üzere bir çok alandan proje fuarda sergilendi. Açılış sonrası stantları gezen Müdür Yalçın ve beraberindekiler projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldılar.

"Öğrencilerimiz hayal güçlerini projeye dönüştürüyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın yaptığı açıklamada, öğrencilerin hayal güçlerini projeye dönüştürdüklerini söyledi. Yalçın, "Bugün burada Bilim ve Sanat Merkezimizin 4006 kapsamında TÜBİTAK Bilim fuarının açılışını gerçekleştirdik. 20 civarında projemiz var. Geçen yıl yine bölge ve Türkiye yarışmalarında dereceye giren projelerimizin de sergilenmesi burada söz konusu. Buradaki amacımız şu; özellikle öğrencilerimizin proje tabanlı öğrenmelerini sağlamak. Hayal güçlerini ortaya çıkarmak, buradan bir şeyler üretmelerini sağlamaktır. TÜBİTAK'ın bu sergiye layık görmüş olduğu bilim fuarlarına azda olsa maddi desteği var. 5 bin TL gibi ve kurumlarımıza destek sağlıyor. Dolayısıyla okullarımız bu küçükte olsa destekten faydalanmış oluyor. Asıl önemlisi çocuklarımızın ve öğrencilerimizin yenilikçiliğe yönelik olarak hayal güçlerini arttırarak bir şeyler üretime yönelik projeler geliştirmeye çalışmaları ve bu amacı gerçekleştirildiği için ben de mutluyum" dedi.

Dumlupınar BİLSEM Müdürü Hakan Gümüş ise, sergilenen projelerle katıldıkları yarışmalarda önemli sonuçlar elde ettiklerini ifade etti. Gümüş şöyle konuştu;

"Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu çerçevesince öğrencilerin proje tabanlı yaşayarak ve yaparak öğrenme temelli eğitim programları uyguluyoruz. Bu programlar kapsamında TÜBİTAK Bilim ve Toplum destekleri kapsamında 4006 Bilim fuarını gerçekleştiriyoruz. 20 projemizi öğrencilerimiz sergiliyor. Her alanda projemiz var. Sosyal bilgilerden, robotik kodlama, fizik, kimya ve matematik olmak üzere bir çok alandan projemiz var. Onun dışında yine geçen yıl ortaokul ve lise öğrencileri araştırma yarışmasında bölge finaline kalan ve ödül alan projelerimizi sergiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AFYONKARAHİSAR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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