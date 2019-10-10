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Afyonkarahisar’da el sanatları şöleni yaşanıyor Altın Eller Geleneksel El Sanat Festivali’ne yoğun ...

İHA

Afyonkarahisar'da Aşk, Kültür ve Sanat Günleri kapsamında düzenlenen Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde bakırcılıktan, keçeciliğe, kökboyalı kilimlerden, bakırcılığa kadar onlarca el sanatları açılan stantlarda ziyaretçiler tarafından büyük beğeni görüyor.

Afyonkarahisar’da el sanatları şöleni yaşanıyor Altın Eller Geleneksel El Sanat Festivali’ne yoğun ilgi

Afyonkarahisar’da Aşk, Kültür ve Sanat Günleri kapsamında düzenlenen Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde bakırcılıktan, keçeciliğe, kökboyalı kilimlerden, bakırcılığa kadar onlarca el sanatları açılan stantlarda ziyaretçiler tarafından büyük beğeni görüyor.
Afyonkarahisar’da bu yıl ilki gerçekleştirilen Altın Eller Aşk, Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışı Mehter takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ile düzenlenen Festivale, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ile çok sayıda sanatsever katıldı. Birçok el sanatlarını açılan stantlarda sergilendiği festivalde ziyaretçiler adeta bir kültür ve sanat şöleni yaşadı.
Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Geleneksel El Sanatları Festivallerinin Türkiye'nin pek çok ilinde yıllardır yaptıklarını kaydetti. Festivallerin Bakanlık ile yerel yönetimler arasında güzel bir iş birliği oluşturduğuna vurgu yapan Genel Müdür İbiş, "Bu tür etkinliklerimizle geleneksel el sanatlarımızın farkındalığını artırmalıyız. Babadan oğula geçen mesleklerin çırakların artmasını istiyoruz. Şuanda en büyük sorunumuzda, çırak yetiştirebilmektir. Bu etkinliklerimizle de gençler arasında bu farkındalığın artırmanın peşindeyiz. Öğrenciler, bu sanatları gelip burada görsünler, deneyimlesinler ve gördüklerini de yaşatsınlar arzusundayız. Türkiye'deki kadim değerler arasındaki 17 geleneksel el sanatları branşının UNESCO'da 178 ülke arasında ilk 5'te yer almaktadır. Kadim sanatlar arasında Türkiye çok zengin bir ülke. Açık hava müzesi gibiyiz” dedi.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, festivalle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar adına önemli günlerden bir tanesinin yaşandığını söyledi. Geleneksel el sanatlarının tanıtılması adına bir festival tertiplendiğini söyleyen Vali Tutulmaz, "Bu yıl festivalin ilkini başlatıyoruz. İnşallah, bundan sonra da festivalimizi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Geleneksel el sanatları kültürümüzün ileriye yansımasının önemli göstergesidir. Bu kapsamında, burada sanatçılarımız var. Onlara zanaatkarlarımızla beraber kültürümüzü Afyonkarahisar'a tanıtma etkinliğimiz başarılı bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.
Festival Pazar günü akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak.

AFYONKARAHİSAR

10 Ekim 2019 Perşembe

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