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Şehit Yasin Çubuk’un adı Zaferyolu İlkokulunda kurulan kütüphanede yaşatılacak

İHA

Şuhutlu şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un adına Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Zaferyolu İlkokulunda kütüphane açıldı.

Şehit Yasin Çubuk’un adı Zaferyolu İlkokulunda kurulan kütüphanede yaşatılacak

Şuhutlu şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un adına Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Zaferyolu İlkokulunda kütüphane açıldı.
Zaferyolu İlkokulunda Şehit Yasin Çubuk’un adının yaşatılacağı kütüphane açılış merasimine, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnş. Mühendisi Ali Diren, Şuhut İl Genel Meclisi Üyesi Umut Eroğlu, kütüphane kuruluşunda hayli emeği geçen yazar Hasan Başdemir, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, protokol üyeleri, şehit babası Lokman Çubuk, annesi Selma Çubuk, Şehit ailesi ile birlikte eğitim camiası katıldı.
Yazar Hasan Başdemir ve ekibinin gayretleri ile kurulan kütüphanenin açılış kurdelesini kesen Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya’nın günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Konuşma esnasında şehit ailesi duygularına hâkim olamadı. Ayrıca Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve Şehit Yasin Çubuk’un babası Lokman Çubuk ’’iyi ki varsın Yasin’’ dedi.
Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, konu ile ilgili açıklamalarında, ’’Barış Pınarı Harekâtının başlamış olduğu böylesine anlamlı bir günde Şuhut Balçıkhisarlı şehidimiz Yasin Çubuk için gönüllerden oluşan Hasan Başdemir hocamızın mihmandarlığında birçok gönüllerin birbirini tanımayan gönüllerin eseri olarak bugün Zaferyolu İlkokulumuzda Yasin Çubuk Kütüphanemizi açmış bulunuyoruz. Gelecek nesillerimizin daha bilinçli yetişmesi için daha az şehitler vermek için ve şehitlerimizin unutmadık unutturmayacağız sözünün hayata geçilebilmesi içinde böyle bir eseri vesile kılan Hasan Başdemir beye nezdinde teşekkür ediyorum. Bize ev sahipliği yapan okullarımıza teşekkür ediyorum. Ve bizleri yalnız bırakmayan gönül dostlarımıza ve şehit ailelerimize teşekkür ediyorum. Yasin iyi ki varsın’’ ifadelerine yer verdi.
Şehit Yasin Çubuk’un adının yaşatılabilmesi için gece gündüz demeden kütüphane çalışmalarında emeği olan Yazar Hasan Başdemir konu ile ilgili açıklamalarında, ’’Bugün şehidimiz Yasin Çubuk adına kütüphanemizi açtık Zaferyolu İlkokuluna. Böyle anlamlı günde denk gelmesi tabi bizi de ayrı bir duygulandırdı. Bizim buradaki amacımız çocuklarımız okusun ki mürekkebin akmadığı yerde maalesef kan akıyor. Bizim çocuklarımız sadece mürekkep akıtsın istiyoruz. Okuyan kendini geliştiren bir nesil için daha iyi bir ülke için çabalıyoruz. Ve kütüphanemize Yasin Çubuk kardeşimizin adını verdik. Mekânı cennet olsun. Burada kitap okundukça onun ruhuna da ulaşsın inşallah. Çocuklarımız da faydalansın istedik. Yaklaşık 3 bin kitap topladık. Şehidimizin arkadaşları, ailesi onların desteği ile şuanda kütüphanemizin içerisinde 3 bin tane ilkokul düzeyi hikâye kitabımız var. Bütün konseptinde tamamen çaba gösterdi arkadaşlar ile beraber. Analarımızla ninelerimizle çocuklara sınıf ortamından daha farklı bir kütüphane yaptık. Ben tüm destek olanlara buradan teşekkür ediyorum. İnşallah mekânı da cennet olsun şehidimizin’’ dedi.
Yasin Çubuk, 1 Haziran 2019 tarihinde Iğdır'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çakın çatışmada şehit olmuştu.

AFYONKARAHİSAR

11 Ekim 2019 Cuma

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