Trafik ekiplerinden şok uygulama Polis ekipleri kuralsız sürücülere geçit vermiyor

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekipleri şok uygulama yaptılar. Yapılan uygulamalarda kusurlu görülen sürücülere cezai işlem uygulandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri il genelinde ki uygulamalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. İl genelinde bir çok noktada uygulama yapan ekipler kural ihlali yapan sürücülere geçit vermiyor.

Polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktalardan birisi olan, üniversite öğrencilerinin çoğunlukla yaşadığı Erenler bölgesinde uygulamalarına hız kesmeden devam ekipler çok sayıda

araç sürücüsüne alkol denetimi yaptı. Ayrıca ekipler çevreye rahatsızlık veren modifiyeli, muayenesi ve sigortası bulunmayan, alkollü direksiyon başına geçen sürücülere cezai işlem uyguladı.

AFYONKARAHİSAR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

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