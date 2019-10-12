Şuhut'ta trafik kazası, 2 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Çobankaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesine bağlı Çobankaya köyünde ikamet eden Halit B. (62), yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı ile Çobankaya köyündeki evinden çıkarak yol üzerinde bulunan yokuştan çıktığı esnada araç toprak zeminde kayması sonucu devrildi. Kazada, patpat sürücüsü Halit B. ve araçta yolcu olarak bulunan Gülbahar A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

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