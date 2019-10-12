Dinar’da feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, AfyonkarahisarDenizli karayolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesine bağlı Karahacılı köyü yolu istikametinden Dinar ilçe merkezine doğru seyir halinde bulunan Dede Cüneyt Y.(50) yönetimindeki 80 KR 364 plakalı traktör ile Salim B. (67) yönetimindeki 06 BZ 0638 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Salim B., Ayten B. ve Dede Cüneyt Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Ayten B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

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