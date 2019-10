Türkiye’nin önde gelen sosyal medya fenomenlerinden Önder Koca, Kenan Yıldırım, Kayhan Devrim Algan ve Kemal Kaya, tarihi Afyon konakları, Mevlevihane ve Frigya Vadileri başta olmak üzere şehrin önemli noktalarını gezerek gördüklerini takipçileri ile paylaştı.

Afyonkarahisar sahip olduğu tarihi, kültürü, gastronomisi, termali ve doğal dokusu ile sosyal medya fenomenlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Ofisi koordinasyonunda şehir gezisi yapan fenomenlerin ilk durağı tarihi Afyon Konakları oldu. Bu bölgede Karahisar Kalesi eteklerinde bulunan konakları, tarihi Ulu Camiyi ve Mevlevihane’yi inceleyen fenomenler, burada gördüklerini sosyal medya araçları üzerinden takipçileri ile paylaştı. Heyetin bir sonraki durağı İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini Köyü oldu. Frigya Vadileri içerisinde bulunan köyde, kilise, mezar ve Avdalaz Kalesi’ni inceleyen fenomenler, daha sonra Üçlerkayası ve Döğer bölgesinde bulunan peri bacalarını gözlemledi.

MUHTEŞEM BİR COĞRAFYA

Seyahat yazarlığı yapan Kemal Kaya ise, Frigya Vadileri’nin muhteşem bir coğrafya olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Frigya coğrafyasına ilk kez geliyorum. Hep merak ettiğim, görmek istediğim, keşfetmek istediğim bir ortamdı. Güzel bir mevsimde dolaşıyoruz. Önce Afyon’un merkezini dolaştık. Şimdi Ayazini köyünde Avdalaz Kalesi’nde bulunuyoruz. Burada 360 derece ile güzellikleri görebiliyoruz. Muhteşem bir coğrafya. Birkaç gün boyunca keşfetmeyi seven insanların vakit geçirebileceği enfes bir coğrafya.”

HER GELDİĞİMDE FARKLI ZENGİNLİKLERİ KEŞFETTİM

Seyahat ve yeme içme yazıları yazan, Youtube üzerinden içerik üreten Kenan Yıldırım ise, Afyonkarahisar’a her geldiğinde farklı zenginlikleri keşfettiğini söyleyerek, “Afyon’a daha önce gelmiştim. Gelip gördüğümde her seferinde farklı bir zenginliği gördüğüm bir coğrafya burası. Doğrusu bilmiyordum böyle bir yer olduğunu. Kışın gelince termalleri ayrı bir güzel oluyor. Afyon, insanların önyargılarını aşarak gelebileceği bir yer. Öncesinde bende Afyon’un bu kadar zenginliği olduğunu bilmezdim. Birkaç defa geldiğimde benim için daha tercih edilen bir yer oldu. Yaz döneminde doğa yürüyüşü, kampçılık, termal ve yeme içme için güzel bir nokta. Bu şehir pek çok insana hitap ediyor” dedi.

BENİM RUHUMU DİNLENDİRİYOR

İnstagram üzerinden yaklaşık 550 bin takipçisi olan Önder Koca, Afyonkarahisar’ın ruhunu dinlendirdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“İnstagram’da tanıtım fotoğrafları çekiyorum. 550 bin kişilik bir ailem var. Türkiye’nin tanıtımını yapıyorum genelde. Afyon’a geldim, burası aynı zamanda benim memleketim. Şu anda Frigya’dayız. Burası anlatılmaz, yaşanır. Büyülü bir coğrafya. Mağaralar, kiliseler, şapeller, köy halkı Burada vakit geçirilebilecek pek çok ortam mevcut. Aynı zamanda doğal güzellikleri, gastronomisi, birçok şey sizleri bekliyor. Ben her geldiğimde ruhumun dinlendiğini hissediyorum. Burada kendimi dinliyorum. Zamanın sesini duyuyorum. Gerçekten güzel yerler, gelip görmenizi dilerim.”

AFYONKARAHİSAR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.