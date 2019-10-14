Şuhut Devlet Hastanesinde uyum toplantısı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Devlet Hastanesi, bünyesine yeni katılan 8 pratisyen hekim için uyum toplantısı düzenledi.

Şuhut Devlet Hastanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Alaşan, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Erkan Yıldız ve uzman hekimler katıldı. Başhekim Alaşan ve Başhekim Yardımcısı Yıldız tarafından yeni atanan 8 pratisyen hekime çalışmalarla ilgili bilgiler aktarıldı. Hastane ve ilçeyle ilgili bilgilerin de verildiği toplantıda hekimlere hayırlı olsun temennileri iletildi.

AFYONKARAHİSAR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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