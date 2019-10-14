Mehmetçik'e destek sürüyor

Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen Ömer Karaoğlu konseriyle sona ererken ellerinde Türk bayraklarıyla alana gelen binlerce Afyonkarahisarlı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatına destek verdi.

Kahramanlık türkülerinin seslendirildiği gecede Ömer Karaoğlu seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle manevi duygulara tercüman oldu. Gecenin sonunda Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ömer Karaoğlu’nu kentte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek kendisine teşekkür etti. Başkan Zeybek; “Ömer Bey ile gıyaben tanışırız. Allah razı olsun eserleriyle gençlerimizin bu günleri gelmesinde çok büyük katkıları olmuştur. Bugün de seslendirdiği eserlerle duygularımıza tercüman oldu. Kendisine çok teşekkür ederiz” dedi.

Zafer Meydanının bu tür kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Zeybek; "İnşallah Zafer Meydanımızı dolu dolu geçiriyoruz. Perşembe günü de imam hatiplilerin kuruluş yıldönümü. O gün burada bizim de desteğimizle Grup Yürüyüş konseri düzenlenecek. Şimdiden tüm hemşehrilerimizi o gün Zafer Meydanımıza bekliyoruz. Bu vesileyle gecemize katılımlarıyla renk katan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Gecede vatandaşların dev Türk bayrağı ile yapılan seremoni ise hem duygulandırdı hem de büyük alkış aldı.

AFYONKARAHİSAR 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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