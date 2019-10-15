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Şehit polis memuru memleketinde toprağa verildi

İHA

Denizli'de alkollü sürücüsünün kullandığı otomobille çarpışan polis aracında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 49 yaşındaki polis memuru Yücel Başpınar, memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru memleketinde toprağa verildi

Denizli’de alkollü sürücüsünün kullandığı otomobille çarpışan polis aracında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 49 yaşındaki polis memuru Yücel Başpınar, memleketi Afyonkarahisar’da son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz hafta sonu Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde devriye görevi icra eden polis memuru Süleyman T. idaresindeki 20 A 7551 plakalı polis aracı ile alkollü olduğu tespit edilen Aykut M. yönetimindeki 20 DM 567 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada polis memurları Süleyman T. ve Yücel Başpınar ile otomobil sürücüsü Aykut M. yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis memuru Başpınar tedavi sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde dün gece kurtarılamayarak şehit düştü.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nde Şehit Polis Yücel Başpınar için tören düzenlendi. Törenin ardından Başpınar’ın naaşı Afyonkarahisar’a getirildi. Burada ilk olarak evine getirilerek helallik alınan Başpınar için İmaret (Gedik Ahmet Paşa) Camii’nde töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından İl Müftüsü Şükrü Çubukcu tarafından kılınan cenaze namazı sonrası Şehit Polis Yücel Başpınar mesai arkadaşları tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi Bayraktepe mezarlığında ki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Şehit polis memurunun cenaze törenine Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengün, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, protokol üyeleri, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı

AFYONKARAHİSAR

15 Ekim 2019 Salı

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