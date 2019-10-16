Afyonkarahisar İl Genel Meclisi’nden Barış Pınarı Harekâtı’na destek Meclis destek vermek için olağanüstü toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi’nden Barış Pınarı Harekâtı’na destek Meclis destek vermek için ...

İHA

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı'na tam destek vermek için olağanüstü toplandı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi’nden Barış Pınarı Harekâtı’na destek Meclis destek vermek için olağanüstü toplandı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek vermek için olağanüstü toplandı.
Tüm partilerin meclis üyelerinin ve il özel idaresi yöneticilerinin de hazır bulunduğu oturumda birlik ve beraberlik mesajları verilerek; "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğimizin yanındayız" mesajı verildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, İGM üyeleri olarak TSK’nın gerçekleştirdiği operasyonu sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Çoban şöyle devam etti:
“Afyonkarahisar İl Genel Meclisimizde bulunan 18 ilçemizden 50 İGM üyemizle birlikteyiz. 50 İGM üyemiz AK Parti’den, MHP’den, CHP’den, İYİ Parti’den ve Büyük Birlik Partisi’nden oluşuyor. Bizler şuanda siyasi görüşlerimizi, farklılıklarımızı bir kenara bırakarak konu ülkemiz olunca konu TSK olunca konu teröre karşı ortak bir harekât olunca hepimiz görüşlerimiz bir tarafa bıraktık. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Fırat’ın doğusunu terörden temizlemek için büyük bir kahramanlık örneği sergiliyor. İşte bizde ülkemizin yanında olduğumuzu TSK’nın yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla bir araya geldik.”
İGM üyeleri tarafından hazırlanan basın açıklamasını MHP İl Genel Meclisi üyesi Ahmet Zeki Ertürk okudu. Harekâtın Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade eden Ertürk: “Sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına almaya çalışan Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır” dedi.
FEDAKÂR ASKERİMİZE MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUZ
Harekâtın yapılmasındaki en önemli hususlardan birinin de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması olduğunu dile getiren Ertürk şöyle devam etti;
“Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekât, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Üyeleri olarak, Barış Pınarı Harekâtında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, Kahraman ve fedakâr askerimize muvaffakiyetler diliyoruz.”

AFYONKARAHİSAR

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 29 yaralı
YEREL HABERLER Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ...
Dinar'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 4'ü ağır 29 yaralı
YEREL HABERLER Dinar'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 4'ü ağır 29 ...
Öğrenciler kış öncesi sokak hayvanları için barınak yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler kış öncesi sokak hayvanları için barınak ...
Motokros Şampiyonası 2020’de de Afyonkarahisar’da düzenlenecek Şamyipona, “Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Yer Alan Projeler” arasına yer alıyor
YEREL HABERLER Motokros Şampiyonası 2020’de de Afyonkarahisar’da ...
İscehisar’da Uyuşturucu ile Mücadele Semineri
YEREL HABERLER İscehisar’da Uyuşturucu ile Mücadele Semineri
Şehit polis memuru memleketinde toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit polis memuru memleketinde toprağa verildi
Afyonkarahisar’da , 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da , 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve ...
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok: "Dünya üzerinde yerinden edilen insan sayısı 71 milyona ulaştı ”Oradaki hiç bir askerimizin aklında burası Suriye'dir, başka bir topraktır gibi bir hissiyat yok” “Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 21'incisi Afyonkarahisar'da düzenlendi
YEREL HABERLER Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok: "Dünya ...
Mehmetçik'e destek sürüyor
YEREL HABERLER Mehmetçik'e destek sürüyor
Şuhut Devlet Hastanesinde uyum toplantısı
YEREL HABERLER Şuhut Devlet Hastanesinde uyum toplantısı
Minik öğrenci ve öğretmenlerden Barış Pınarı Harekâtına destek yürüyüşü
YEREL HABERLER Minik öğrenci ve öğretmenlerden Barış Pınarı ...
Afyonkarahisar’a sosyal medya fenomenlerinin ilgisi Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Ofisi koordinasyonunda şehir gezip gördüklerini takipçileri ile paylaştılar
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’a sosyal medya fenomenlerinin ...
Şuhut jandarması helikopter destekli 'Huzur Güven Operasyonu' düzenlendi
YEREL HABERLER Şuhut jandarması helikopter destekli 'Huzur Güven ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X