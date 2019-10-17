Afyonkarahisar'da öğrencilerden Barış Pınarı Harekâtına destek Öğrenciler telefonlarının ışıklarıyla 'Vatan' yazısı oluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Afyonkarahisar'da öğrencilerden Barış Pınarı Harekâtına destek Öğrenciler telefonlarının ışıklarıyla ...

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na destek amacıyla yurt bahçesinde telefon ışıklarıyla 'vatan' yazısı oluşturdu.

Afyonkarahisar'da öğrencilerden Barış Pınarı Harekâtına destek Öğrenciler telefonlarının ışıklarıyla 'Vatan' yazısı oluşturdu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na destek amacıyla yurt bahçesinde telefon ışıklarıyla 'vatan' yazısı oluşturdu.
Şuhut Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından koreografi yapıldı. Öğrenciler, telefonlarının ışıklarıyla 'vatan' yazısı oluşturdu. Yazı önünde Türk bayrağı açan öğrenciler İstiklal Marşının okumasının ardından 'Bir ölür bin diriliriz' sloganları attı. Öğrenciler adına açıklama yapan Esra Kocatürk, "Öncelikle bugün burada bize destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Askerlerimiz şu an bizim için Barış Pınarı Harekâtında cephede olabilir ama kimse yalnız değil. Kimsenin evladı yalnız değil. Biz de burada duamızla ibadetlerimizle askerlerimize desteğimizi sağlıyoruz. Onlar bir tek analarının evlatları değil hepsi bizim ayrı ayrı evlatlarımız. Birinin değil hepsinin canı bize bağlı. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. Yüzlerini güneş yakmasın diliyorum. Hepsinin varlığını Allah bize daim etsin. Şunu unutmasınlar ki Türk askeri her zaman 18 yaşındadır. Türk askeri hiç bir zaman yalnız değildir. Arkasında vatanı, milleti onu destekleyen aileleri vardır. Hiç bir aile tek bir aile değildir. Oradaki herkes bizim çocuklarımız, hepsi bizim kardeşlerimiz, abilerimiz hepsi bizim sevdiğimiz. Biz onları oraya gönderirken evet canlarını tehlikeye atıyorlar. Onlar orada olmasaydı şu an biz burada olmayacaktık. Allah hepsini korusun. Biz istiyoruz ki gittikleri gibi gelsinler. Sayıları eksilmesin, sanmasınlar ki yalnızlar bugün bir haber gelsin hiç birimiz kızı erkeği 14'lü 15'li biz onların arkasından gideceğiz buna emin olsunlar. Onları gerçekten çok seviyoruz. İlk başta biraz hepimiz heyecanlıydık. Ama biz biliyoruz ki Mehmetçiğimize çok güzel bir destek verdik. Arkalarında durduğumuzu belirttik. Bizi onurlandıran, gerek KYK'yı onurlandıran, Şuhut Meslek Yüksek Okulu'nu onurlandıran bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Bizi destekleyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Şuhut Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Batuhan Kebeli ise konu ile ilgili açıklamalarında, "Öncelikle gerek Şuhut'tan gerek üniversiteden gelen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizi kırmadılar vatanına milletine bir kez daha sahip çıktıklarını gösterdikleri için onları gerçekten burada kutluyorum. Tabi geçtiğimiz süreç biraz sıkıntılı bir süreç içimizden ve dışımızdan saldıranlar ve bunları durdurmak için gece gündüz demeden elinden geleni yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan bir değil bin kere razı olsun. Canları pahasına gece gündüz demeden biz burada huzurlu yatalım huzurlu uyuyalım huzurlu yaşayalım diye her zaman her şartlarda şartlar ne olursa olsun her zaman her şartlarda şartlar ne olursa olsun her zaman dimdik duran askerimize selam söylüyorum. Unutmasınlar ki her gün gece yatarken aklımıza onlar geliyor. Onların gerçekten yanındayız sonuna kadar yanında olacağız. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılören'den Barış Pınarı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Kızılören'den Barış Pınarı Harekatı’na destek
Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 29 yaralı
YEREL HABERLER Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ...
Afyonkarahisar İl Genel Meclisi’nden Barış Pınarı Harekâtı’na destek Meclis destek vermek için olağanüstü toplandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar İl Genel Meclisi’nden Barış Pınarı ...
Dinar'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 4'ü ağır 29 yaralı
YEREL HABERLER Dinar'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 4'ü ağır 29 ...
Öğrenciler kış öncesi sokak hayvanları için barınak yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler kış öncesi sokak hayvanları için barınak ...
Motokros Şampiyonası 2020’de de Afyonkarahisar’da düzenlenecek Şamyipona, “Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Yer Alan Projeler” arasına yer alıyor
YEREL HABERLER Motokros Şampiyonası 2020’de de Afyonkarahisar’da ...
İscehisar’da Uyuşturucu ile Mücadele Semineri
YEREL HABERLER İscehisar’da Uyuşturucu ile Mücadele Semineri
Şehit polis memuru memleketinde toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit polis memuru memleketinde toprağa verildi
Afyonkarahisar’da , 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da , 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve ...
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok: "Dünya üzerinde yerinden edilen insan sayısı 71 milyona ulaştı ”Oradaki hiç bir askerimizin aklında burası Suriye'dir, başka bir topraktır gibi bir hissiyat yok” “Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 21'incisi Afyonkarahisar'da düzenlendi
YEREL HABERLER Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok: "Dünya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X