Uzmanlar süt dişlerinin önemine vurgu yaptı

Süt dişinin önemine değinen Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Diş Hekimi Şahadet Kazan, çocuklara diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve etkin bir şekilde fırçalamasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Çocukların ilk dişlerinin süt dişleri olduğunu aktaran Diş Hekimi Şahadet Kazan, bunların diş gelişimi ve ağız yapısı için son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Kazan, “6 aylıkken sürmeye başlayan ve 3 yaşında sürmesi tamamlanan süt dişleri, 1012 yaşına kadar ağızda kalmaktadır. Süt dişleri çocuğun dişlenmesinin temel yapısını oluşturmaktadır ve sürekli dişlerin düzgün bir şekilde sürebilmesi için rehber görevi görürler. Konuşmanın düzgün gelişimi de süt dişlerinin varlığına bağlıdır. ayrıca süt dişlerinin varlığı ile besinler daha doğru bir şekilde sindirilir. Bu bahsettiğimiz nedenlerden dolayı süt dişlerinin erken kaybı önemli problemlere yol açmaktadır. Süt dişlerinin kaybına sıklıkla çürükler ve travmalar yol açmaktadır. Süt dişlerinin erken kaybını önlemek için diş çürüğünün oluşmasını önleyen koruyucu yaklaşımlar uygulanmaktadır. Koruyucu yaklaşımlar arasında; çocuğun ve ailesinin ağız diş sağlığı ile beslenme konusunda eğitilmesi çok önemli bir yer tutar. Çocuklara diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve etkin bir şekilde fırçalamasının sağlanması gerekmektedir. Koruyucu yaklaşımlar arasında fissür örtücü işlemleri de yer alır. Fissür örtücü ile diş yüzeyinde bulunan çürük oluşumuna eğilimli bölgeler kapatılır. Bu işlemin uygulandığı dişler 6 ayda bir kontrol edilmelidir” dedi.

Erken süt dişi kaybı gerçekleşmesi durumunda yapılması gerekenleri de anlatan Diş Hekimi Şahadet Kazan, “Bu durumda alttan gelecek olan sürekli dişin yerini korumak amacıyla yer tutucu olarak adlandırılan apareyler kullanılmaktadır. Yer tutucu dişsiz bölgeye komşu olan dişlerin hareket etmelerini ve daimi dişlerin gömük kalmasını ya da farklı bir yerden çıkmasını dolayısıyla ileri dönemde ortodontik tedavi gereksinimini önlemektedirler. Diş hekimi korkusu çocuklarda çok sık karşılaşılan bir durumdur. Diş hekimi korkusu yaşayan, dişçi koltuğundan çekinen çocuklarda tedavileri kolaylaştırmanın genel anestezi gibi bir yolu bulunmaktadır. Genel anestezi; hastanın kontrollü bir şekilde bilinçsiz ve ağrısız konuma getirilmesidir. Uzun süreli işlem yapılacak çok küçük çocuklarda, eğer tedaviye izin vermiyorsa travmatik bir diş tedavisi deneyimi olması yerine uyutulup hatırlamayacağı bir işlem yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Genel anestezi altında diş tedavileri ilk dişlerin çıktığı 1 yaşından itibaren her yaşta gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlem hastanemiz diş polikliniklerinde anestezi uzmanımız ve diş hekimlerimiz tarafından güvenle uygulanmaktadır. Erken süt dişi kaybının gerçekleşmemesi için çocuklarımızın mutlaka 6 ayda bir diş hekimi muayenesinden geçmesi gerekmektedir. Bu sayede hem çocuğumuzun diş muayenesine ve diş hekimine alışması sağlanır, hem de var olan problemlere erken müdahale şansı doğar” diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:25

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.