Şuhut’ta Dijital Tarım Erken Uyarı ve Tahmin Sistemlerinin tanıtımı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Dijital Tarım Erken Uyarı ve Tahmin Sistemlerinin tanıtımı yapıldı.

Tanıtım törenine Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanvekili Şevket Çuhadar, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Afyonkarahisar Tarım Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, İl Genel Meclisi üyeleri Umut Eroğlu, Proje Sorumlusu Fikriye Sert, protokol üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Program açılış konuşmaları ile başladı. Proje sorumlusu Fikriye Sert, çiftçileri Dijital Tarım Erken Uyarı ve Tahmin Sistemleri ile ilgili bilgilendirdi. Sorulara, proje sorumlusu Fikriye Sert ve Afyonkarahisar İl Tarım Orman Müdürü İbrahim Acar cevap verdi. Meteorolojik istasyon ile çiftçiler mesaj sistemi ile anında bilgilendirilecek risklerin önüne geçileceği gibi maliyetleri de en az yüzde 20 azaltılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Projenin Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyünde kurulacağı belirtildi.

AFYONKARAHİSAR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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