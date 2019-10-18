Afyonkarahisar'da şiddetli yağış zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şuhut'ta öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli sağanak yağış kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, vatandaşlar ise ıslanmamak için dükkan tenteleri ve otobüs durakları gibi yerlere sığındı. Vatandaşların birçoğu ise montları ve ellerindeki poşetler ile yağmurdan korunmaya çalıştı Cuma namazına yetişmek isteyen vatandaşlar da yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

AFYONKARAHİSAR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:24

YATSI 19:40

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