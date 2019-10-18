Şuhut'ta trafik kazası: 1 yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, traktör ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ŞuhutAnayurt köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AfyonkarahisarIsparta karayolunun 31. kilometresinde seyir halinde bulunan Kamil A. yönetimindeki 07 LZ 491 plakalı traktör ile aynı istikamette bulunan Hüseyin T. yönetimindeki 03 RJ 959 (33) kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından 03 RJ 959 plakalı kamyonet içerisinde bulunan yaralı Merve I. (24) Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:24

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.