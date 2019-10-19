Şuhut'ta sigara denetimi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki iş yerlerinde sigara denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde çapraz sigara denetimi yapıldı. Kahve ve işyerlerinde yapılan sigara denetimlerinde esnaflara kurallar ile ilgili gerekli bilgileri aktarılarak kurallara uymayanlar ise uyarılar yapıldı. Son yıllarda tütün kullanım oranlarının artması üzerine Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'nün talimatı ile sigara denetimlerini ağırlık verildi. Bu kapsamda, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden gelen denetim elemanları farklı noktalarda sigara denetimi yaptı.

AFYONKARAHİSAR 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:23

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.