Afyonkarahisar'da traktör kazası: 1'i ağır 2 yaralı Sürücü drift atarken aracın kontrolünü kaybetti

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesine bağlı Karacaören kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kasabanın Fatih caddesinde seyir halinde olan Ahmet Ü. yönetimindeki traktör, sanayi bölgesi istikametinden belediyeye ait hayvan pazarı içerisine girdiği esnada devrildi. Sürücünün drift atarken aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtiler kazada, sürücü ile traktöre yolcu olarak bulunan Ulvi Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Çay Devlet Hastanesi ve Mavi Hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan traktör sürücüsü Ahmet Ü.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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