Şuhut'ta motosiklet kazası: 2 yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaadilli beldesi Arızlı köyü yolu istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan Sinan Ç. yönetimindeki (16) yönetimindeki tescilsiz motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkıp yol istikametinin sol yönünde bulunan menfeze düştü. Kazada motosiklet sürücüsü Sinan Ç. (16) ile aynı araçta bulunan Seydi V. (17) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları Şuhut Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:23

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.