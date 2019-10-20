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Belediye Şehir Tiyatrosu yeni sezonu açtı

İHA

Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu, geçen sezonun unutulmaz oyunlarından birisi olan 'Darısı Başımıza' adlı oyunun ilk gösterimiyle perdelerini açtı.

Belediye Şehir Tiyatrosu yeni sezonu açtı

Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu, geçen sezonun unutulmaz oyunlarından birisi olan ‘Darısı Başımıza’ adlı oyunun ilk gösterimiyle perdelerini açtı.
Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi izleyicisi ile tekrardan buluştu. Erkan Gündüz'ün kaleme aldığı komedi türü oyun, Genel Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas'ın yönetmenliğinde Belediye Şehir Tiyatrosu'nun gönüllü oyuncuları tarafından bir kez daha sahneye taşındı. Tek perdelik oyunda, profesyonel tiyatrocuları aratmayan bir performans sergileyen oyuncular, izleyiciden büyük alkış aldı. Galaya, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Hava Meydan Komutanı Hava Silah Sistem Albay Özgür Büyüköztürk, Belediye Meclisi Üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Oyun sonunda, Şehir Tiyatrosu'nun oyuncuları, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Kahraman Ordumuzu asker selamıyla selamladı. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş da oyuncuları tebrik ederek, Genel Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas'a çiçek takdim etti.
Afyonkarahisar Belediyesi olarak her zaman sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere destek verdiklerini belirten Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, "Aslında bu tür etkinlikler, bugünlerde daha da çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor. Bizler de bu etkinliklere öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah, birliğimizi dirliğimizi daim etsin inşallah" dedi.

AFYONKARAHİSAR

20 Ekim 2019 Pazar

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