Bölgesel Amatör lig 8. Grup: Sandıklıspor: 2 - Aydın Yıldızspor: 2

Bölgesel Amatör lig 8. Grup 5 hafta maçında Sandıklıspor Aydın Yıldızspor ile 22 berabere kaldı.

Sandıklıspor Dursun Sorgun’un golü ile 10 öne geçerken ilk yarı Sandıklıspor’un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci devrede Aydın Yıldız spor Emre Akbulut ile beraberliği sağladı. Sandıklıspor Senin Sergen Şenses ile bir kez daha öne geçti. Aydın Yıldızspor’un kazandığı penaltıyı Çaglar Yıldızer gole çeviremezken, Sandıklıspor kalecisi Şener’den dönen potu Ali kiriş tamamladı ve Aydın Yıldız spor bu golle 22 beraberlikle perdeyi kapattı.

AFYONKARAHİSAR 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:43

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