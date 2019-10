Afyonlu üreticiler Avrupa ve Asya ülkelerine solucan gübresi ihracatına hazırlanıyor

Afyonkarahisar Solucan Üreticileri Derneği Başkanı ve solucan gübre üreticisi Resul Sündük, sektör olarak ekonomiye yılda yaklaşık 8 Milyon TL katkı sağladıklarını ve yakın zamanda Avrupa ve Asya ülkelerine solucan gübresi ihraç etmeye başlayacaklarını söyledi.

Afyonkarahisar’da uzun yıllar girişimci adaylarına eğitim veren Resul Sündük, kendisine en sürekli gelen solucan gübre üretimi tesisi kurma fikrini araştırdı. Solucan gübresi üretimine olan destekleri araştırıp kendi tesisini kurma kararı aldı. Kısa sürede Avrupa ve Asya ülkeleriyle görüşmelere başlayan Sündük, Afyonkarahisarlı üreticilerle birlikte Avrupa ve Asya ülkelerine solucan gübresi ihraç etmeye hazırlanıyor. Yılda ekonomiye yaklaşık 8 Milyon TL katkı sağladıklarını belirten Sündük, sektörde çok açığın olduğunu ifade ederek, girişimci adaylarını solucan gübresi üretimine davet etti.

EN ÇOK TALEP SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİMİNEYDİ

Afyonkarahisar Solucan Üreticileri Derneği Başkanı Resul Sündük, merak üzerine bu alana yöneldiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

“Bu tesisi kurma fikrimiz şöyle. Ben KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerini veren bir eğitmenim. Bu eğitimleri Eskişehir'de, Balıkesir'de, Afyonkarahisar'da birçok gruba eğitim vermek nasip oldu. Gruplara eğitim verirken gelen girişimci adaylarına bizim sorduğumuz soru ne iş yapacaksınız. Birisi market diyor, birisi bakkal, ancak yanında grupların 30 kişilik grupların muhtemel ki 5'i 6'sı 7'si bunu yüzde 50’ye vurduğun zaman çok fazla bir rakama solucan gübresine bahsediyordu. Solucan gübresi konusunda çok bilgimiz, fikrimiz yoktu. KOSGEB'in desteği var mı? Tarım’ın, TKDK’nın desteği var mı? diye araştırırken bir merak uyandı. Bu merak sonrası Afyonkarahisar'daki ve diğer illerdeki birçok tesisi gezme fırsatımız oldu. Gezdik yerinde de inceleme yaptık ve Afyonkarahisar’da böyle bir yer kurma ihtiyacı hissettik ve kurduk.”

YURTDIŞINDA 90 YIL ÖNCE FARK EDİLMİŞ

Sektörün Türkiye’deki geçmişinin yaklaşık 13 yıl olduğuna değinene Sündük, yurt dışında bu sektörün 90 yıl önce fark edildiğine dikkat çekti. Sündük: “Kurduktan sonra bu sektör içerisinde bir bilgi eksikliğini ve bilgi kirliliğine fark ettik. Çünkü biz kurumu yapmadan önceki gezdiğimiz testlerde birisi öbekli üretim yapıyorum en iyisi bu diyordu. Diğeri bir kasa üretim yapıyor ve en iyi bu diyordu. Herkes farklı üretim tekniğini anlatıyordu. Biz buradaki üretim tekniklerinde aksaklıkları görmeye başlayınca bilimsel makale var mı arayışına girdik. Türkiye'de bilimsel makale bulamadık. Bilimsel bir doküman aradık onu bulamadık. Yurtdışındaki sonuçta onlar daha şanslı Türkiye'de 12, 13 yıllık olan bu sektör yurtdışında yaklaşık işte 1930'dan beri var olan sektör olduğu için orada makale var, bilimsel yayınlar bu konuda kitaplar var, araştırmalar var. Biz onları aldık Türkçeleştirdik” dedi

TECRÜBELERİ KİTAPTA BULUŞTURDUK

Sektör hakkında bir kitap hazırladıklarını da söyleyen Sündük, “Bunların işte Amerika'da olanını Almanya'da olanını Belçika olanını aldık başka bir doküman ürettik. Biz sonuçta bilim adamı değiliz ama sektörün içinde bir kişi olduğumuz için ve onların da yaşadığı tecrübeleri buluşturunca farklı bir kitap ortaya çıktı. Süreç içinde bu yurtdışındaki uygulama ile Türkiye'deki şartlarında farklı olduğunu gördük dolayısıyla kitapçıklarımız bir daha değişikliğe uğradı. Çünkü buradaki uygulamalarınız bu kitapçığa yön vermişti. Başka bir kitapçık daha yayınladık ve bunların hiçbirisini biz satışa sunmadık. Tesisimize gelen her ziyaretçimize birer kitapçık yetmedi üretimimiz olan bir miktar solucan kendi üretimimiz olan bir miktar gübre hediye ettik. Her geleni burada misafir etmeye çalıştık. Burada temiz aldığı temiz bilgi sonrası gidip de bu işe giren birçok üretici olmaya başladı. Afyonkarahisar'da oldu, Mersin Erdemli’de oldu Antalya Kaş’ta oldu, Nevşehir Ürgüp'te oldu, İstanbul'da oldu ve Afyon'un birçok ilçesinde ve köyünde de olmaya başladı“ diye konuştu.

SEKTÖR DERNEKLEŞTİ

Giderek artan merakla birlikte Afyonkarahisar’da ki üreticilerin de arttığıan değinen Sündük, bu alanda bir dernek ihtiyacı hissettiklerini söyleyerek, “Afyonkarahisar'dan sayı çoğalınca bir dernek kurma ihtiyacı hissettik. Biz bu derneğin ihtiyaç olduğunu hissettik ve birkaç arkadaşla yola çıktık. Bugün 374 arkadaşa ulaşabildik. Afyonkarahisar'da kurduğumuz bu dernek Türkiye'de aynı zamanda 9. resmi dernek unvanı kazanmış oldu. Dernek kurulumu sonrasında yine il tarım ve bakanlıkta görüşmelerimiz oldu. Kendimizi ifade ettik, anlattık. Sıkıntılarımızın sektörü sıkıntılarında anlatabildik. Onlardan da karşılık bulduk. Yine Cumhurbaşkanımızın eşinin sıfır atık projesinin çabaları işte temmuz ayı içerisindeki solucan gübresini ifade eden direkt içeren bir cümle kurması bugün için bakanlığı da harekete geçirdi. Bakanlığı'nda bu konuda çok güzel artık çalışmaları var ve ARGE’si var. Biz de kimyasalın yerini yakın tarihte solucan gübresini alacağı inancı da var” dedi.

EKONOMİYE KATKISI YAKLAŞIK 8 MİLYON TL

Şu anda sektörün ekonomiye katkısının 7.5 Milyon TL olduğunu kaydeden Sündük, “Şu anda yıllık ekonomiye Afyonkarahisar’da 7 buçuk milyon civarına bir katkı sağlıyor. Ancak kimyasal gübre için ödenen para miktarı 650 700 milyon, buna baktığın zaman da yüzde 1'e tekabül eden bir rakam var. Rakam çok küçük Afyonkarahisar'daki 53 bin aktif çiftçinin her birisi bu işe girse bu sektörde ancak piyasayı doldururuz biz. Daha çok ihtiyaç var” dedi.

YURTDIŞI İLE BAĞLANTI KURUYORUZ

Uluslararası alanda bağlantılar kurduklarını söyleyen Sündük, “Avrupa ülkelerinde özellikle Belçika, Hollanda, Almanya, İsrail olmak kaydıyla bunları da çabalarımız var. Bunun yanında Asya ülkelerinde pazar araştırmalarımız var. Orada da yakın tarihte Kırgızistan'da bir sonuç almayı planlıyoruz” diye konuştu.

HEM ALIYORUZ HEM SATIYORUZ

Kendi yaptıkları üretim süreci hakkında da bilgiler veren Sündük, “Kişi evinde işte bir üretim yapıyor küçük bir üretim yapıyor 1000 TL'lik bir solucan almış bunu karşılığında aldığı gübre miktarı zaten azıcık. Buna da Pazar bulamıyordu. Biz şu anda kendimizinkini satıyoruz. Onunkini de alıyoruz, onunkini de satıyoruz. Başka bir yerimiz var işte yine balkonu da yapıyor bir miktar daha büyük ama sonuçta o da alıcı bulamıyor makinesi yok. Biz makinalarımız da ücretsiz olarak onların hizmetine sunabiliyoruz. Geliyorlar bizim makinalarımızla kendi ürünlerini işliyorlar, çuvala girdikten sonra biz yine onları aracılık ediyoruz” dedi.

