İmam Hatip Okulu öğrencilerinden Kaymakam Kaya’ya ziyaret

Afyonkarahisar Şuhut İlçe İmam Hatip Lise ve Ortaokulu öğrencilerinden oluşan heyet Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, öğrencilerden oluşan heyetin yanı sıra Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu da eşlik etti. Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Eroğlu ve öğrencilerden oluşan heyet Kaymakam Kaya ile bir süre hasbihal ederek fikir alışverişlerinde bulundu. Kaymakam Kaya Şuhut İmam Hatip Lise ve Ortaokulu öğrencilerinden oluşan heyete ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra İmam Hatip Lise ve Ortaokulundaki çalışmalarla ilgili Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu’dan bilgi alan Kaymakam Kaya öğrencilerden oluşan heyete derslerinde başarılar diledi.

Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:18

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.