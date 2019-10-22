Türk polisinin merhameti Polis trafiği durdurup yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi

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Afyonkarahisar'da minibüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir vatandaşa trafik polisi yardımcı oldu.

Afyonkarahisar’da şehir içerisinde trafik denetimlerini sürdüren trafik polisi, minibüsten inerken zorluk çektiğini gördüğü yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi. Polis memuru yoğun araç trafiği nedeniyle yolun karşısına geçemeyen yaşlı adamı görünce akan trafiği durdurdu. Polis memuru, yaşlı adamın karşıya geçerken korkmaması ve tedirgin olmaması için koluna girerek yolun karşısına geçirdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları gören vatandaşlar ise ‘Türk polisinin merhameti’ yorumlarında bulundu.

AFYONKARAHİSAR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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