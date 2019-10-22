Emirdağ'da trafik kazası, 19 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Emirdağ'da trafik kazası, 19 yaralı

İHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.
Kaza, EmirdağBolvadin karayolu Suvermez kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin'den Rize istikametine doğru seyir halinde bulunan Hasan K. (47) yönetimindeki 34 ZJ 3004 plakalı kamyon ile Emirdağ'dan Suvermez yönüne giden ve iddiaya göre kavşağa kontrolsüz çıkan Mustafa A. (46) yönetimindeki 03 ABF 052 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre Yurda M., Gülsüm Y., İsmail K., Ümmü Y., İmmahan T., Elif Y., Ali K., Fatma Ç., Durdane Y., Şerafettin Y., Receb Y., Shamsulhaq S., Hatice A., Havva T., Ethem Y., Mustafa A., İbili K., Durkadın K. ve Şerif A., kişiler yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi ile bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri geldi. Yaralıların Emirdağ Devlet Hastanesi ile Afyon'daki çeşitli hastanelere sevk edildiği bildirildi.
Bölgede önlemler alan jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

AFYONKARAHİSAR

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk polisinin merhameti Polis trafiği durdurup yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi
YEREL HABERLER Türk polisinin merhameti Polis trafiği durdurup yaşlı ...
Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı ...
İmam Hatip Okulu öğrencilerinden Kaymakam Kaya’ya ziyaret
YEREL HABERLER İmam Hatip Okulu öğrencilerinden Kaymakam Kaya’ya ...
Evini bastığı husumetlisini öldürdü
YEREL HABERLER Evini bastığı husumetlisini öldürdü
Bolvadin’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bolvadin’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Emirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Emirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı
Bu yarışmayla 35 bin kitap okunacak
YEREL HABERLER Bu yarışmayla 35 bin kitap okunacak
Emekli astsubaylardan Mehmetçiğe destek
YEREL HABERLER Emekli astsubaylardan Mehmetçiğe destek
Afyonlu üreticiler Avrupa ve Asya ülkelerine solucan gübresi ihracatına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Afyonlu üreticiler Avrupa ve Asya ülkelerine solucan ...
TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 2 - Başkent Akademi FK: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 2 - Başkent Akademi FK: ...
Bölgesel Amatör lig 8. Grup: Sandıklıspor: 2 - Aydın Yıldızspor: 2
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör lig 8. Grup: Sandıklıspor: 2 - Aydın ...
Belediye Şehir Tiyatrosu yeni sezonu açtı
YEREL HABERLER Belediye Şehir Tiyatrosu yeni sezonu açtı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X