Sandıklı’da sera atıkları için çözüm aranıyor Geri dönüşümle hem çevre korunacak, hem de enerji üretilerek ekonomiye katkı sağlanacak

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan jeotermal seraların atıkları için Almanya'da çözüm bulundu.

Sandıklı ilçesinde jeotermal enerji ve iyi tarım usulü ile termal seracılık hayli yaygın. Bu seraların atıkları ve çevreye verdiği olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için Almanya’daki atık tesisleri model alınıyor. Sera işletmecilerinden Hakan Kozan, Almanya'nın Leipzig kentinde bulunan sera atık geri dönüşüm tesisinde incelemelerde bulundu. Sera atıklarından doğal gaz ve elektrik enerjisi dönüşümü hakkında bilgiler alan Hakan Kozan ‘’Sera atık ve geri dönüşümü çevre için, Sandıklı için çok önemlidir. Bu proje ile hem çevreyi koruyacağız, hem de enerji üreterek ekonomiye katkı sağlayacağız. Bölgemiz ve ülkemiz için önemli çevresel bir sorun olan sera atıklarının değerlendirilmesi konusunda incelemelerimiz devam edecek’’ dedi.

AFYONKARAHİSAR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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