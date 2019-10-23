Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü’nden 179. müşteriye hediye

Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü tarafından PTT’nin kuruluşunun 179. yılı nedeniyle merkez PTT’de 179’uncu müşteriye hediye takdim edildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Afyonkarahisar Başmüdürlüğü tarafından kuruluşunun 179’ uncu yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi. PTT merkez şubesinde 179‘uncu müşteri olan Aykut Eroğlu’na Başmüdür Mehmet Örsdemir tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Günün şanslısı olan Aykut Eroğlu, PTT Müdürü Örsdemir’e teşekkür ederek, hizmetlerinde kolaylıklar diledi. PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT’nin, bu yıl 179. yaşını kutladığını söyledi. Örsdemir şöyle devam etti: “PTT’yi biliyorsunuz 179 yıllık köklü bir çınar ve gölgesinde hepimiz çalışıyoruz. Burada vatanda millete hizmet ediyoruz. İnşallah daha güzel günlerde daha nice 179’uncu yılları göreceğiz.”

AFYONKARAHİSAR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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