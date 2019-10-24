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Şuhut'ta 11 Milyon Fidan Kampanyasının ikinci toplantısı yapıldı

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 11.11. 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan 11 milyon fidan kampanyasının ikincisi Şuhut Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleşti.

Şuhut'ta 11 Milyon Fidan Kampanyasının ikinci toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 11.11. 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan 11 milyon fidan kampanyasının ikincisi Şuhut Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleşti.
Toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Orman İşletme Şefi Oktay Kaya, protokol üyeleri ve daire amirleri katıldı.
Toplantı, 11 Kasım 2019 günü gerçekleştirilecek olan fidan dikimi ile ilgili çalışmalar ele alındı. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve beraberindeki protokol üyeleri fidan dikimi merasimi ile ilgili fikir alışverişlerinde bulundu.

AFYONKARAHİSAR

24 Ekim 2019 Perşembe

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