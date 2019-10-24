Sokak ortasında bir anda kendini jiletlemeye başladı Zabıta, jandarma ve polis ekipleri vatandaşın kendisine zarar vermesini önlemek için ellerini kelepçeledi

Afyonkarahisar’da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir vatandaş, sokak ortasında bir anda kendisini jiletlemeye başladı.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde daha önce de çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan H.D. isimli vatandaş, bu defa da ilçenin en işlek caddelerinden Girne caddesinde jilet kullanarak kendisine zarar vermeye başladı. Olayı gören zabıta, jandarma ve polis ekipleri, vatandaşa müdahalede bulunarak kendisinedaha fazla zarar vermesini önlemek için ellerini kelepçeledi. Vatandaşın elleri kelepçelendikten sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. H.D. isimli vatandaşın ailesi ve çocukları ise olay yerine gelerek çığlıklar atmaya başladı. Çok sayıda vatandaşın da şahit olduğu olayla ilgili soruşturma başlattı.

AFYONKARAHİSAR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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