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“DEAŞ ile en büyük mücadeleyi veren ülke Türkiye” Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Afyonkarahisar Milletvekili Prof. ...

İHA

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, DEAŞ ile en büyük mücadeleyi veren ülkenin Türkiye olduğuna ifade ederek, "Çünkü biz, bunların hain olduğunu biliyorduk. DEAŞ'la en büyük mücadeleyi yapan Türkiye, sadece oradaki Türkmenleri değil Kürt kardeşlerimizi de onların zulmünden korumuştur" dedi.

“DEAŞ ile en büyük mücadeleyi veren ülke Türkiye” Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu: "Türkiye sadece oradaki Türkmenleri değil Kürt kardeşlerimizi de onların zulmünden korumuştur”

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, DEAŞ ile en büyük mücadeleyi veren ülkenin Türkiye olduğuna ifade ederek, “Çünkü biz, bunların hain olduğunu biliyorduk. DEAŞ'la en büyük mücadeleyi yapan Türkiye, sadece oradaki Türkmenleri değil Kürt kardeşlerimizi de onların zulmünden korumuştur” dedi.
Afyonkarahisar AK Parti İl Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıda konuşan Eroğlu, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan terör devletinin altyapısında da bu zihniyetin yattığını ifade etti. ABD’nin Irak'ı silah atmadan teslim aldığını kaydede Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “O zamandan beri Irak'ta sıkıntılar var. Oradaki insanları birbirlerine düşürmek için nasıl ki PKK'yı batı kurmuşsa DEAŞ'ı da kuran batıdır. DEAŞ'ta hain bir terör örgütüdür" dedi.
DEAŞ ile en büyük mücadeleyi veren ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Eroğlu, "Çünkü biz, bunların hain olduğunu biliyorduk. DEAŞ'la en büyük mücadeleyi yapan Türkiye, sadece oradaki Türkmenleri değil Kürt kardeşlerimizi de onların zulmünden korumuştur. Ayrıca oradaki insanların hiçbir şekilde etnik ve dini kimliklerine bakmadan ülkemiz, o insanları kabul etti. Dünyada da biz gibi böyle bir ülke yok. Avrupa da sadece bunu seyrediyor. Güya bize de maddi destek vereceklerdi, onu da vermediler. Bizim gönül coğrafyamızdaki ülkeler birlik ve beraberlik içerisinde olmazlar ise bunlar DEAŞ'ın yerine MEAŞ kurdururlar. PKK'ya 'YPG' der. Netice itibariyle bu terör örgütlerinin arkasında batı var” dedi.
Batının bir gün oluşturdukları terör örgütlerinin kendilerini de vurabileceğini unutmaması gerektiğini kaydeden Eroğlu, terör konusunda maddi ve manevi anlamda en çok zarar gören ülkenin de Türkiye olduğunu belirtti. Eroğlu, “Bu konuyu geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri de dile getirerek kabul etti. İnşallah, diğer dünya ülkeleri de bunu kabul edecektir. Irak'ta da değişik etnik ve dini unsurlar var. Onları sürekli karıştırıyorlar. Biz Irak'ın kalkınmasından ve daha güçlü olmasından yanayız. Bu noktada da Irak'ta toprak bütünlüğü ile birlik ve beraberliğin sağlanmasından yanayız. Bunu da her zaman gösterdik. Irak'ın en samimi dostu Türkiye'dir. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi olarak Irak için büyük projeler hazırladık. Orada Cumhurbaşkanı, Başbakan ile bakanlarla görüştük. Yani, Irak bizi dinlerlerse, ülkelerinin kısa zamanda kalkınması mümkündür” diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR

24 Ekim 2019 Perşembe

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