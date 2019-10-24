Başkan Bozkurt’tan Zeybek ailesi için taziye mesajı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in babası Ali Zeybek’in vefat etmesi dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı. Bozkurt, mesajında, ”Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’in muhterem babaları Ali Zeybek’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.
AFYONKARAHİSAR
24 Ekim 2019 Perşembe
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