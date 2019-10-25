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Dilenci operasyonları sürüyor

İHA

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere göz açtırmıyor.

Dilenci operasyonları sürüyor

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere göz açtırmıyor.
Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde, cami önlerinde ve şehrin işlek caddelerinde bekleyerek vatandaşlardan para dilenen dilencileri toplandı.
Zabıta Karakolu'na götürülerek üzerlerindeki paralara el konulan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince yasal işlem uygulandı. İnsanların duygularını sömürmek için küçük çocukları kullanan dilenciler hakkında ise Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü kanalıyla çocuk istismarı suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR

25 Ekim 2019 Cuma

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