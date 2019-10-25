Müftü Ramazan Orhanlı din görevlileri ile vedalaştı

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Biga ilçesine tahinin çıkan Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı’nın onuruna bir veda yemeği düzenlendi.

Şuhut Belediye Düğün Salonunda düzenlenen veda yemeğine, Şuhut Müftüsü Ramazan Orhanlı, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam ve çok sayıda din görevlisi katıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde başlayan veda yemeği programı Şuhut Müftüsü Ramazan Orhanlı’nın veda konuşmaları ile devam etti. Müftü Orhanlı din görevlileri ile helalleşirken, din görevlileri ise haklarını helal etmesini dile getirdi.

AFYONKARAHİSAR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:14

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.