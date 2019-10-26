Afyonkarahisar’da ağabeyinden yumruk yiyen 12 yaşındaki Sude Naz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Dörtyol Mahallesi 2088 Sokak'ta meydana geldi. Yaşadıkları evin mutfağında O.A., (21) ile kız kardeşi Sude Naz Atalay (12) arasında ekmeğe çikolata sürmek konusunda tartışmaya çıktı. Tartışma kısa sürede kardeşler arasında kavgaya dönüştü. Daha sonra Sude Naz, ağabeyi O.A.’ya vurarak gözlüğünü yere fırlattı. Kız kardeşine sinirlenen ağabey küçük kardeşine 23 defa yumruk attı. Ardından ağlamaya başlayan Sude Naz, odasına giderek kapısını kilitledi. Kız kardeşinin odasına giden O.A., yedek anahtarla kapıyı açtı. Ardından odaya gelen anneleri yatağın üzerinde baygın vaziyette yatan Sude Naz’ı gördü ve hemen 112 Acil Servis ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler küçük Sude Naz’ı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirdi. Sude Naz Atalay tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.



"Ağabey gözaltına alındı"

Olayın ardından polis ekipleri abi O.A.’yı gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Sude Naz Atalay'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan O.A.’nın psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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