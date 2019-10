ING Bank Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 73 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 68

ING Bank Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Afyon Belediyespor, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 7368 mağlup etti.



Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Ozan Çakar xx, Can Mavisu xx

Afyon Belediyespor: Crawford xxx 28, Davis JR xx 10, Hrovat xx 8, James Aldrıdge xx 8, Talib Zanna xx 7, Sinan Sağlam x, Erdi Gülaslan x 6, Ulaş Peker x, Burak Eşlik xx 6, Doğukan Şanlı xx, Fırat Alemdaroğlu xx, Ali Tuncer x

Beşiktaş Sompo: Gotcher xx 2, Utku Al x, Birkan Batuk xx 6, Mcadoo xx 2, Burak Can Yıldız x 7, Can Gündür x, İsmet Akpınar x, Mckıssıc xxx 14, Kaan Turgut xx, Oğuz Savaş xx 5, Theodore xxx 21, Durisic xx 11

1. Periyot: 1812 (Afyon Belediyespor lehine)

Devre: 3936 (Afyon Belediyespor lehine)

3. Periyot: 5350 (Afyon Belediyespor lehine)

