Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde faaliyet gösteren bir mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İcikli köyünde faaliyet gösteren mermer ocağında işçi olarak çalışan Ersen Ç., (29) çalıştığı esnada 1.5 metre yükseklikteki mermer bloğunun üzerinden düşerek yaralandı. Ersen Ç., kaza sonrasında olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çetinel Afyon Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AFYONKARAHİSAR
27 Ekim 2019 Pazar
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