Afyonkarahisar emniyeti uyuşturucuyla mücadelede hız kesmiyor

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar neticesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda ekstasy hap ve esrar maddesi ele geçirdi. Operasyon kapsamında yakalanan şahıslar ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ yapmak suçundan gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

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