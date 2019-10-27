Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sülümenli beldesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Sülümenli beldesi istikametine doğru seyir halinde bulunan Lütfi B. (53) yönetimindeki 03 AN 183 plakalı kamyonet, sürücünün kendi şeridine giren pat pata çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkarak, yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan Beyzanur B. (12) ve Esra B. (20) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:12

YATSI 19:29

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