Termal turizm bölgelerine gelen vatandaşlar Afyonkarahisar tanıtılıyor

Afyonkarahisar'ın çeşitli termal turizm bölgelerine gelen vatandaşlar kentin tarihi değerlerini Alan Kılavuzu Rehber Habib Akalın mihmandarlığında öğreniyor. Türkiye'nin dört bir tarafından termal turizm bölgelerine gelen vatandaşlar, Afyonkarahisar'a has tarihi konak evleri, tarihi camiler, türbe gibi tarihi değer taşıyan yerleri ziyaret etti. Ayrıca tarihi değer taşıyan önemli yerleri ziyaret eden misafirlere Afyonkarahisar'ın yöresel yiyecekleri olan ağzı açık, bükme ve lokum ikramında bulunuldu. Misafirler Afyonkarahisar'ın önemli bir tarihi yere sahip olduğunu belirtti.

AFYONKARAHİSAR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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