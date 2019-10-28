Kral Şakir’in çizeri Varol Yaşaroğlu minik hayranlarıyla buluştu

Afyonkarahisar’da bir kitap evinin daveti üzerine imza günü düzenleyen Varol Yaşaroğlu, minik hayranları ile bir araya geldi.

Kral Şakir çizgi film karakterini çizen Varol Yaşaroğlu'nu görmek için minik çocuklar ve aileleri kitap evi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşaroğlu'nu bekleyen çocuklar Kral Şakir'e ait şarkıları seslendirildi. Varol Yaşaroğlu'nun çizgi film kahramanı Kral Şakir'i anlatan kitapları yazar Yaşaroğlu'na imzalatan çocuklara aileleri eşlik ederken, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. Minik hayranları ile yakından ilgilenen Yaşaroğlu, çocuklarla sohbet etti. Çocukların yanı sıra anne ve babalarında heyecanlı olduğu görüldü. Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ve Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan da çocuklara Türk bayrağı dağıttı.

Afyonkarahisar'da bulunmaktan son derece mutlu olduğunu dil getiren Yaşaroğlu, kitap evi önündeki kuyruğun sonunun görünmediğini belirterek, "Çocuklarda acayip bir Kral Şakir hayranlığı var. Sadece çocukların değil anne ve babalarında coşkusunu ve tutkusunu görüyorum. Ne mutlu ki biz bir milli kahraman ortaya koyduk. Türk halkı da onu bağrına bastı. Şuanda kitaplarımızla, dizimizle ve sinema filmimiz ile gerçekten Türk halkının gönlünde taht kurmuşuz. Yaşasın Kral Şakir diyorum” diye konuştu.

Anadolu'da çok büyük bir ilgi gördüğünü ve bunun kendileri için mutluluk verdiğini kaydeden Yaşaroğlu, "Büyükşehirlerde çok imza etkinliği yaptık. Ama yavaş yavaş gelmeye başladığım illerde ilginin yüksek olacağını tahmin ediyordum. Şuanda rekor kıran bir sinema filmimiz var Kral Şakir korsanlar diyarı. Kral Şakir dizisini izlemeyen sinema filmini izleyip buraya geldi. Buraya gelen Afyon halkını kutluyorum ve güzel tepkiler alıyorum. Aileler bize sizin sayenizde çocuklar kitap okumaya başladı diyor. Bu da bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

AFYONKARAHİSAR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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